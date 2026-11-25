حرص نادي المقاولون العرب على تكريم سامي قمصان، المدير الفني السابق للفريق، عقب رحيله لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، حيث أقامت إدارة النادي مراسم تكريم له بحضور رئيس النادي وعدد من الإداريين، في أجواء شهدت تقديم تورتة احتفالًا بالفترة التي قضاها مع الفريق.

وشهدت مراسم التكريم تسليم مهمة تدريب المقاولون العرب إلى طلعت محرم، ليتولى المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، خلفًا لسامي قمصان الذي انتقل إلى الأهلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بشكل مؤقت.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد سامي قمصان لقيادة الأهلي في أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره أول أغسطس الأنجولي، الأحد المقبل، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية.