أعلن نادي المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، تعيين طلعت محرم مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لسامي قمصان، الذي رحل عن منصبه بعد انتقاله إلى النادي الأهلي لتولي مهمة جديدة داخل الجهاز الفني للفريق الأحمر.

وقررت إدارة المقاولون العرب إسناد المهمة الفنية إلى طلعت محرم حتى نهاية الموسم الجاري، في إطار سعي النادي للحفاظ على استقرار الفريق، وضمان استمرار العمل دون تأثر برحيل الجهاز الفني السابق.

ومن المقرر أن يبدأ طلعت محرم مهامه رسميًا بداية من اليوم الأربعاء، من خلال قيادة تدريبات الفريق، استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري الممتاز، وسط تطلعات الإدارة لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المتبقية من الموسم.

ويأتي اختيار طلعت محرم في ظل ارتباطه الكبير بنادي المقاولون العرب، باعتباره أحد أبناء النادي، إلى جانب ثقة الإدارة في قدراته الفنية وخبراته، وقدرته على قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

كواليس رحيل سامي قمصان إلى الأهلي

وكانت إدارة المقاولون العرب قد وافقت على رحيل سامي قمصان، بعد تلقيه عرضًا للانضمام إلى الجهاز الفني للنادي الأهلي، بناءً على رغبته في خوض تجربة جديدة مع القلعة الحمراء.

وكشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، تفاصيل انتقال المدرب إلى الأهلي، موضحًا أن قمصان أبلغه بإمكانية رحيله عقب مواجهة الفريق أمام القناة، قبل أن يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس النادي الأهلي في الثانية بعد منتصف الليل، لطلب التعاقد مع المدرب وتولي مهمة داخل الجهاز الفني للفريق.

وأكد رئيس المقاولون العرب موافقته على رحيل قمصان، احترامًا لرغبته وتقديرًا للعلاقة التي تجمع الناديين، مشددًا على استعداد الإدارة لتقديم التسهيلات اللازمة لإتمام انتقاله، بما في ذلك إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة به لدى الاتحاد المصري لكرة القدم.

ووجهت إدارة المقاولون العرب الشكر إلى سامي قمصان على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له التوفيق في تجربته الجديدة مع النادي الأهلي.