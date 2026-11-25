تطبق منطقة البر الغربي بمدينة الأقصر زيادة جديدة في رسوم زيارة معبد هابو، بداية من 1 أبريل 2027، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، خلال جلسته رقم 39 المنعقدة بتاريخ 9 نوفمبر 2026.

رسوم دخول معبد هابو الأقصر

وجاء القرار وفقًا للكتاب الدوري رقم 226 لسنة 2026، الصادر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وتضمن الموافقة على تعديل رسوم زيارة معبد هابو بالبر الغربي والذي يشمل (معبد هابو ـ معبد تحوت المعروف باسم «قصر العجوز»، بالبر الغربي بالأقصر.

ونص منشور غرفة شركات السياحة أن الرسوم الجديدة كالتالي:

-الزائر الأجنبي: 300 جنيه

-الطالب الأجنبي: 150 جنيهًا.

-الزائر المصري: 40 جنيهًا

-الطالب المصري: 20 جنيهًا