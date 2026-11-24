شاركت وزارة السياحة والآثار في ملتقى «التجارب والممارسات الإدارية الناجحة»، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، لاستعراض عدد من التجارب العربية الرائدة في مجال الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وبحث سبل تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية.

وزارة السياحة والآثار

ونيابةً عن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، شارك الدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية، حيث قدم عرضًا تقديمياً حول تجربة الوزارة في التحول الرقمي، وأبرز ما تم تنفيذه من مشروعات ومبادرات لتطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.

وتناول العرض أربعة محاور رئيسية لاستراتيجية التحول الرقمي بوزارة السياحة والآثار، شملت تحسين تجربة السائحين والزائرين، من خلال توظيف الحلول والتطبيقات الرقمية قبل الزيارة وأثناءها وبعدها، وتيسير إجراءات الحجز والدخول، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

هذا بالإضافة إلى التدريب وتنمية القدرات البشرية، من خلال منصة الوزارة للتدريب الإلكتروني (EGTAP)، التي تضم نحو 500 دورة تدريبية، واستفاد منها أكثر من 30 ألف متدرب، بما يدعم تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم المهنية.

حماية الآثار والتراث، يعد من أولويات الوزارة وأحد المحاور الهامة في استراتيجيتها وذلك من خلال التسجيل والتوثيق والرقمنة، وتوظيف نظم المعلومات المركزية للآثار (CIS) وقواعد البيانات الجغرافية (GIS)، إلى جانب رقمنة المخطوطات والكتب، بما يعزز كفاءة توثيق المقتنيات وإدارتها وحمايتها، فضلا عن دعم الاستثمار السياحي، عبر ميكنة الخدمات المقدمة للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية وشركات السياحة، وتطوير منظومة التذاكر المجمعة (CPS)، بما ييسر الإجراءات ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.

وتفاعل المشاركين مع العرض وقاموا بطرح عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول التجربة المصرية وآليات تنفيذ هذه المحاور، معربين عن تقديرهم لما شهدته الخدمات المقدمة من وزارة السياحة والآثار من تطور، وما تبذله من جهود في توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية للارتقاء بمستوى الخدمات.