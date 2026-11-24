أكد المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، أن قطاع غزة يشهد انهيارا كبيرا في كل مناحي الحياة، محذرا من كارثة بيئية وصحية غير مسبوقة جراء تلوث التربة والمياه.

وأوضح أبو حسنة، في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن مساحة القطاع البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا تعرضت لآلاف الأطنان من الصواريخ والمتفجرات، مما أحدث تلوثا بالغا في التربة، بالتزامن مع الإنهيار الشامل للقطاع الصحي، وحاجة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى رعاية طبية وأنظمة غذائية عاجلة.

وحمل أبو حسنة المجتمع الدولي مسؤولية الفشل في حماية البيئة والمقومات الأساسية للحياة في القطاع، على خلفية تدمير نحو 82% من المنازل والبنى التحتية وجعلها صالحة للحياة.

و بخصوص أوضاع "الأونروا" في القطاع وقدرة الوكالة في الاستمرار على تقديم خدماتها في ظل التحديات المالية والسياسية والأمنية والإنسانية،أجاب أبو حسنة قائلا: "إن الوكالة ما زالت تمثل الشريان الحقيقي للعمليات في قطاع غزة، مؤكدا استمرارها في تقديم الخدمات رغم المضايقات المستمرة.

وأضاف أن الوكالة تستقبل يوميا 15 ألف مريض في عياداتها، وتقوم بتوزيع المياه على مئات الآلاف من اللاجئين، فضلا عن ترحيل عشرات الآلاف من أطنان النفايات الصلبة، وتقديم خدمات الدعم النفسي للمتضررين.