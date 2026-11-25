قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنّ التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات أتاحت للمنشآت الفردية التحول إلى شركات مساهمة مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري نفسه، بما يسمح لها بالتوسع دون فقدان تعاقداتها السابقة أو تاريخ نشاطها الممتد على مدار سنوات.

وأضاف في لقاء مع محمد عادل مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ هذا التحول يتم وفقاً لقواعد وإجراءات محددة يجري تعريف المستثمرين بها، موضحاً أنّه كان من غير الممكن في السابق إتمام هذه العملية بصورة مباشرة، إذ كان يتعين على صاحب المنشأة تصفيتها والتصرف في أصولها، ثم إدخال هذه الأصول بصورة منفردة عند تأسيس الشركة الجديدة.

وأشار إلى أنّ إتاحة التحول مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري جاءت بعد تنسيق مع السجل التجاري، وفي إطار التعامل مع المشكلات الفعلية التي يواجهها المستثمرون، والاستماع إلى ملاحظات مكاتب المحاماة والمحاسبة والمراجعة، بما يساعد على صياغة تعديلات تستجيب لاحتياجات بيئة الأعمال.

وأوضح فريد أنّ التعديلات لا تتعلق بالتراخيص والموافقات، وإنما بتأسيس الشركات والإجراءات المرتبطة بها، مثل زيادة رؤوس الأموال، لافتاً إلى أنّ من بين الجوانب المهمة التي تناولتها الحزمة الجديدة عقود التمويل القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية أو أسهم، المعروفة باسم "Convertible Notes".

وأضاف أنّ هذه العقود أصبح معترفاً بها، مع إتاحة تسجيلها في سجلات مخصصة لدى الهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات ريادة الأعمال كانت تواجه صعوبة في إثبات هذه العقود، ما كان يدفعها إلى التأسيس خارج مصر.

يوفر مزيداً من المرونة في الإجراءات والتمويل أمام الشركات

ولفت إلى أنّ التعديلات أتاحت أيضاً للشركات الاستفادة من الأسهم الممتازة، باعتبارها من بين الأدوات التي تشملها التيسيرات الجديدة، بما يوفر مزيداً من المرونة في الإجراءات والتمويل أمام الشركات.

