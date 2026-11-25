أطلقت إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حملة إقليمية مشتركة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، وانطلاق حملة الأمم المتحدة «16 يوماً من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة».

وتأتي الحملة التي أُطلقت اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، تحت الشعار العالمي «متحدون لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات: ضمان العدالة، وحماية الناجيات، وإنهاء الإفلات من العقاب»، فيما تتخذ من شعار «وبعدين؟» محوراً إقليمياً لها، لطرح تساؤلات بشأن الخطوات العملية اللازمة لتحويل الالتزامات والتعهدات إلى إجراءات ملموسة تضمن الحماية والإنصاف والعدالة للنساء والفتيات.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الجهود العربية والدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على أهمية ضمان وصول الناجيات إلى العدالة، وتوفير الحماية والدعم اللازمين لهن، وتعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب.

وأكدت إدارة المرأة بجامعة الدول العربية، أن مشاركة الجامعة في الحملة تأتي امتداداً لجهودها المتواصلة لدعم العمل العربي المشترك في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، وترسيخ الالتزامات العربية ذات الصلة، وفي مقدمتها إعلان القاهرة لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وإعلان مسقط، إلى جانب الإطار الاستراتيجي الإقليمي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في المنطقة العربية، الصادر عن لجنة المرأة العربية في فبراير 2026.

مناهضة العنف ضد المرأة والفتاة

ويتضمن برنامج الحملة إضاءة مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باللون البرتقالي، المعتمد للحملة الدولية، تعبيراً عن التضامن والالتزام المشترك بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتجديد الدعوة إلى تضافر جهود الحكومات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والشركاء الإقليميين والدوليين.

كما تشمل المبادرة إطلاق سلسلة من المقابلات المصورة القصيرة تحت شعار «وبعدين؟»، بمشاركة ممثلين وقيادات رفيعة المستوى عن جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، إلى جانب عدد من الوزيرات ورؤساء الآليات المعنية بالمرأة وشخصيات نسائية رفيعة المستوى من الدول العربية الأعضاء.

وتهدف المقابلات إلى إبراز الإنجازات العربية في تطوير التشريعات والسياسات والآليات المؤسسية والخدمات المتخصصة، واستعراض المبادرات الوطنية التي تعزز وصول الناجيات إلى العدالة والحماية والمساندة القانونية والنفسية والاجتماعية، مع التركيز على تحويل الالتزامات الإقليمية إلى إجراءات عملية ومستدامة على المستويين الوطني والمجتمعي.

وتولي الحملة اهتماماً خاصاً بأوضاع النساء والفتيات اللاجئات والنازحات والمتأثرات بالأزمات الإنسانية، وما يواجهنه من مخاطر وتحديات إضافية تحول دون حصولهن على الحماية والخدمات والعدالة، بما يضمن شمولهن في منظومات الوقاية والاستجابة والحماية دون تمييز.

وفي إطار تعزيز الالتزام المشترك، تعمل الجهات المشاركة على إعداد وإصدار دعوة إقليمية مشتركة للعمل، تتضمن مجموعة من الأولويات والتعهدات العملية في مجالات إتاحة العدالة وحماية الناجيات وتعزيز المساءلة، ومن المقرر إطلاقها في 10 ديسمبر 2026، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وشددت إدارة المرأة بجامعة الدول العربية على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومنظومة الأمم المتحدة، ومواصلة دعم الدول العربية في تطوير السياسات والتشريعات والآليات الوطنية الكفيلة بمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، داعية المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى تكثيف الجهود وتوحيد العمل لضمان تحول العدالة والحماية من مجرد التزامات معلنة إلى حقوق فعلية ومضمونة لكل امرأة وفتاة.