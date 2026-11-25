تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فعالية مركزية بمقرها يوم الأحد المقبل 29 /11 /2026، بمناسبة «اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتقام الفعالية برعاية نبيل فهمي، الأمين العام للجامعة، انطلاقاً من حرص الجامعة على التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل والمشروع من أجل إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وتشمل الفعالية كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، يلقيها ممثلون عن جامعة الدول العربية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والأمم المتحدة، والأزهر الشريف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

التضامن مع الشعب الفلسطيني

كما يُعرض فيلم قصير أعدته الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، يوثق ما عاناه الشعب الفلسطيني على مدى عقود من التطهير العرقي والتهجير القسري والإبادة، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير نتيجة الظلم التاريخي الذي يقع عليه بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الفيلم أيضاً تقديراً لدور المتضامنين مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في جميع أنحاء العالم، وانتصارهم لقيم العدالة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان.

وتتضمن الفعالية كذلك تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت بجهودها القيّمة في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده والتضامن معه، اعتزازاً بدورها وإخلاصها وحرصها على التخفيف من معاناته جراء انتهاكات الاحتلال وممارساته، التي تضرب عرض الحائط بجميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية.

ويقام على هامش الفعالية معرض لوحات فنية عن القضية الفلسطينية، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

ويشارك في الفعالية السفراء المندوبون الدائمون لدى الجامعة، وأعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدون لدى جمهورية مصر العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، ولفيف من الشخصيات العامة.