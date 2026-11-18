تواصل جامعة الدول العربية جهودها لدعم القطاعات الصحية في فلسطين والسودان واليمن ولبنان، من خلال القرارات التي أصدرها مجلس وزراء الصحة العرب خلال دورته العادية الخامسة والستين، التي عقدت يوم 10 نوفمبر 2026 بمقر الأمانة العامة للجامعة، في إطار مساندة الدول الأعضاء التي تواجه أزمات إنسانية وصحية وظروفًا استثنائية.

وتستهدف هذه القرارات تعزيز قدرة النظم الصحية في الدول الأربع على مواجهة الأزمات والطوارئ الإنسانية، والاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية الأساسية والمنقذة للحياة، إلى جانب المساهمة في توفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية اللازمة، بما يساعد على الحد من تداعيات الأزمات على السكان والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

دعم القطاعات الصحية المتضررة

ويأتي التحرك في إطار الدور الذي تضطلع به جامعة الدول العربية ومجالسها الوزارية المتخصصة في مساندة الدول الأعضاء التي تواجه تحديات إنسانية وصحية متفاقمة، وتعزيز قدراتها على التعامل مع الأوضاع الاستثنائية، بما يدعم صمود مؤسساتها الصحية ويحافظ على قدرتها على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعكس قرارات مجلس وزراء الصحة العرب أهمية العمل الصحي العربي المشترك في مواجهة الأزمات والطوارئ، وترسيخ مبادئ التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، فضلًا عن تعزيز جاهزية النظم الصحية ورفع قدرتها على الاستجابة للاحتياجات الطارئة، خاصة في الدول التي تواجه أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة.

وفي هذا الإطار، دعت جامعة الدول العربية الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية العربية والإقليمية والدولية، والجهات المانحة وصناديق التنمية، إلى تكثيف جهودها وتقديم الدعم اللازم لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في فلسطين والسودان واليمن ولبنان، انطلاقًا من المسؤولية الإنسانية المشتركة، وتعزيزًا لقيم التضامن، ومساهمة في تخفيف معاناة المتضررين من الأزمات الإنسانية.