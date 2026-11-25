حظيت الجهود المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإشادة فلسطينية واسعة على المستويين السياسي والإنساني، في ظل التحركات المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، والدفاع عن حقوقهم في المحافل الدولية، إلى جانب رعاية جهود إنهاء الانقسام وتوحيد الفصائل الفلسطينية، باعتبار الوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وجاءت الإشادة المصرية على لسان سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية، والفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال تصريحات أدليا بها في القاهرة، حيث ثمنت الوزيرة جهود مصر في استقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية، فيما أكد الرجوب أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على أن تحقيق الوحدة الوطنية لا يمكن أن يتم دون الجهود المصرية المدعومة بإرادة عربية.

كارثة إنسانية تتفاقم في الشتاء

وفي ختام مؤتمر صحفي عقدته أمس بمقر السفارة الفلسطينية في القاهرة، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، ثمنت سماح حمد جهود جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على المستويين السياسي والإنساني، والدفاع عن حقوقه وقضيته الوطنية في المحافل الدولية.

وأشادت حمد بجهود وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري في استقبال وتجهيز التبرعات وقوافل المساعدات الطبية والغذائية بمدينة العريش ومعبر رفح، مؤكدة أهمية استمرار التحرك الإنساني وتكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية والمأوى والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، والضغط من أجل فتح المعابر وضمان التدفق الفوري والمستدام للمساعدات إلى قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط من أجل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية، محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار القيود المفروضة على دخول الاحتياجات الأساسية، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وتفاقم معاناة النازحين.

وكشفت حمد أن السيول أغرقت نحو 46 ألف خيمة في قطاع غزة خلال يومين، فيما تلقت الوزارة نحو 12 ألف مناشدة إغاثية، موضحة أن أكثر من 300 ألف أسرة في القطاع تعيش دون حماية كافية، ما يستدعي توفير بدائل إيواء آمنة وإصلاح المنازل القابلة للترميم.

وأضافت أن النازحين يستقبلون فصل الشتاء الرابع في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات وتدهور الخدمات الأساسية وتراجع التمويل الدولي، لافتة إلى أن أكثر من مليوني شخص بحاجة إلى المساعدة والحماية.

وحددت الوزيرة الفلسطينية الاحتياجات العاجلة بنحو 200 ألف خيمة و200 ألف شادر، إلى جانب الملابس والبطانيات والفرش ومستلزمات التدفئة وتصريف المياه، محذرة من تداعيات استمرار عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية إلى القطاع.

الدور المصري في إنهاء الانقسام

وعلى المسار السياسي، أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع مصر دعما لوحدة الصف الفلسطيني، مشددا على ضرورة استئصال الانقسام الذي ألحق أضرارا كبيرة بالقضية الفلسطينية، ومؤكدا أن تحقيق ذلك لا يمكن أن يتم دون الجهود المصرية المدعومة بإرادة عربية.

وأوضح الرجوب أن هناك إرادة عربية داعمة للجهود المصرية الرامية إلى طي صفحة الانقسام، مشيرا إلى تمسك حركة فتح بإنهاء هذا الملف وتحقيق الوحدة الوطنية، والعمل تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يضمن توحيد الصفوف في مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وثمن الرجوب الدور المصري في رعاية جهود إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية ستبقى على الدوام داعمة ومساندة للقضية الفلسطينية، ولحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط من أجل تهيئة الظروف السياسية والميدانية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة، وضمان مشاركة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، مطالبا بممارسة ضغوط دولية فاعلة على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالتصعيد الإسرائيلي، أكد الرجوب أن التصعيد الذي طال جميع المحافظات الفلسطينية لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وأن استمراره لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والتصعيد، مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيظل صامدا ومتمسكا بأرضه ومقدساته وحقوقه التاريخية الثابتة.

وأشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق تهدئة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدور المصري الفاعل يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.