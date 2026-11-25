أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط "مارقتين" بعد اصطدامهما بألغام بحرية في مضيق هرمز.

انفجارات واشتعال النيران في ناقلتي النفط

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ناقلتي نفط تعرضتا لانفجارات واشتعال النيران فيهما بعد اصطدامهما بألغام بحرية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في أثناء محاولتهما عبور ما وصفته البحرية التابعة للحرس الثوري بأنه مسار غير مصرح به عبر مضيق هرمز.

سفينة حاويات تصطدم بلغم

ومساء أمس الثلاثاء، نقلت وكالة إرنا الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إن سفينة حاويات توقفت أمس الثلاثاء بعد أن اصطدمت بلغم في أثناء إبحارها في مسار "غير مصرح به" قرب مضيق هرمز.

تحقيق أمريكي في هجمات سيبرانية على ناقلات الطاقة

تحقق الولايات المتحدة في احتمال تورط إيران في عشرات الهجمات السيبرانية التي استهدفت ناقلات الطاقة، وسط مخاوف من أن طهران توسّع نطاق الحرب من خلال عمليات إلكترونية ومخططات إرهابية تستهدف أمريكيين بعيدًا عن منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 50 سفينة تحمل النفط والغاز البترولي المسال والمنتجات الكيميائية ومواد أخرى قابلة للانفجار قد تعرضت لهجمات، بحسب الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأشخاص آخرين مطلعين على الأمر.

وأضافت الصحيفة أن بعض السفن تلقت أيضًا تحذيرات وتهديدات بوجود قنابل، تشير إلى احتمال تفجير تلك السفن، مشيرة إلى أن إيران تُعد المشتبه به الرئيسي في الهجمات، فيما ترى السلطات الأمريكية أن روسيا أيضًا قد تكون متورطة.