تعمل إيران على تطوير نسخ مختلفة من الصواريخ تجمع بين قوة دفع أقوى ورؤوس حربية قابلة للمناورة، في حين تفكر في اتخاذ إجراءات قسرية لإنهاء الحصار الأمريكي، وفقًا لمعهد دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة.

صواريخ بدفع أقوى ورؤوس مناورة

وقد قيّم التقرير أن النسخ الجديدة تجمع بين "أنظمة دفع أكثر قوة ورؤوس حربية يمكنها المناورة قبل الاصطدام لضرب الأهداف بدقة أكبر وفرصة أقل للاعتراض".

وخلص التقرير إلى أن طهران من المرجح أن تتمكن من بناء هذه الصواريخ "مع الحد الأدنى من التغييرات في سلسلة التوريد الصناعية الخاصة بها"، على الرغم من أن "القدرة الحالية لصناعة الدفاع لديها على إنتاج الصواريخ بكميات كبيرة غير واضحة".

تفكير في كسر الحصار

وأضاف المحللون أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو النظام تشير إلى أن التكاليف الاقتصادية لهذا الإجراء "أصبحت غير محتملة"، مع وجود ردود مقترحة تشمل إرسال ناقلات النفط كـ"كاسرات للحصار" وضرب "الأصول الأمريكية والإقليمية" التي تدعم عملية الإنفاذ.

إدارة ترامب

في المقابل، يناقش مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما إذا كان ينبغي للجيش الأمريكي استهداف كبار القادة الإيرانيين في محاولة لإبعاد ما يسمى بالمتشددين عن النظام، في حين ينتظرون رداً من ترامب، وذلك وفقاً لشبكة "سي إن بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي وشخص مطلع على المناقشات.