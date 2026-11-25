قال المهندس سيد متولي، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنّ الموانئ الجافة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الدول وجذب حركة التجارة العالمية، من خلال خفض تكاليف النقل وتقليل عدد مرات تداول البضائع والزمن المستغرق في عمليات التداول.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الميناء الجاف يمثل ظهيرًا للمناطق الصناعية والزراعية ومناطق الإنتاج، بما يسهل متابعة الصادرات والواردات، سواء المتعلقة بمدخلات الإنتاج أو المنتجات النهائية، ويساعد على تحسين زمن وصول البضائع إلى الميناء وخروجها منه، فضلًا عن استخدام ساحات الموانئ البحرية للتخزين المؤقت، بما يمنع تأخر عمليات تراكي السفن ويسهل الإجراءات.

الميناء الجاف ينجز إجراءات التصدير والاستيراد

وأوضح أن الميناء الجاف أحد مكونات البنية التحتية للنقل، وتُنجز داخله جميع الإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد بصورة سريعة، على غرار الموانئ البحرية، إذ يمنح البضائع تمام الشحن وتخرج منه مباشرة على متن السفن.

وأشار إلى أن ارتباط الموانئ الجافة بشبكة السكك الحديدية يحقق وفورات كبيرة في اقتصاديات النقل، موضحًا أن الشاحنة قد تستهلك نصف لتر من السولار في الكيلومتر الواحد، بينما يستهلك القطار الذي يضم 25 عربة نحو 5 لترات فقط في المسافة نفسها.

ولفت إلى أن نقل الكميات نفسها بواسطة الشاحنات يحتاج إلى نحو 12.5 لتر من السولار، مقابل 5 لترات للقطار، أي بفارق يصل إلى 7.5 لتر، موضحًا أن سعر اللتر وفق السعر العالمي يبلغ دولارًا وربعًا، وهو ما يعادل توفير نحو 600 جنيه في الكيلومتر الواحد.

وأضاف أن المسافة التي تبلغ 200 كيلومتر ذهابًا وعودة تعكس حجم الوفر الممكن تحقيقه، مستشهدًا بميناء 6 أكتوبر، الذي وصلت نسبة التداول بالقطارات فيه إلى 74% من إجمالي حجم التداول، ما حقق للدولة وفرًا في الوقود وحده بقيمة 600 مليون جنيه.

وأكد أن هذا الرقم لا يشمل الوفورات الإضافية الناتجة عن تقليل استهلاك إطارات الشاحنات، وإهلاك الطرق، والزيوت وقطع الغيار، فضلًا عن تكاليف السائقين وغيرها من الأعباء التشغيلية.

النقل شريان التنمية والتوسع اللوجستي يدعم الاقتصاد

وقال إن النقل يمثل شريان التنمية، وإن اقتصاد الدول يُقاس بحركة المركبات على الطرق، مستشهدًا بالتطور الذي شهدته القاهرة من خلال إنشاء المحاور المرورية، موضحًا أنه لولا هذه المحاور لتحولت المدينة إلى جراج كبير بسبب التكدس المروري.

وأشار إلى أن إحصائيات سابقة حذرت من احتمال تراجع متوسط سرعة المركبات في مصر إلى 11.5 كيلومتر في الساعة حال عدم تنفيذ مشروعات تطوير الطرق، لافتًا إلى أن بعض المواطنين لا يشعرون بالرضا حتى عند السير بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة، رغم أن السرعات داخل المناطق الحضرية يفترض ألا تتجاوز 60 أو 70 كيلومترًا.