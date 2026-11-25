حذّر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس من احتمالات تعرض ثلاث مدن كبرى حول العالم لنشاط زلزالي قوي، وهي لوس أنجلوس الأمريكية وطوكيو اليابانية وإسطنبول التركية، في تصريحات أعادت الجدل بشأن توقعات الزلازل ومدى دقتها، خاصة مع تزايد الاهتمام العالمي بمخاطر الكوارث الطبيعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تظل فيه الزلازل من أكثر الظواهر الطبيعية التي يصعب التنبؤ بموعد حدوثها، رغم التطور الكبير في أنظمة الرصد والقياس، وهو ما يفرض التعامل بحذر مع التصريحات المتداولة بشأن احتمالات وقوع هزات أرضية مدمرة.







لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول.. مدن على خطوط الخطر الزلزالي

أوضح هوجربيتس، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المدن الثلاث تقع ضمن مناطق يرى أنها قد تشهد نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مدينة لوس أنجلوس تأتي في مقدمة المناطق التي تثير مخاوفه.

وتتميز لوس أنجلوس بموقعها الجغرافي القريب من مجموعة من الصدوع النشطة، أبرزها صدع سان أندرياس، الذي يعد من أشهر المناطق الزلزالية في الولايات المتحدة، فيما تواجه طوكيو مخاطر طبيعية نتيجة وقوع اليابان عند تقاطع عدد من الصفائح التكتونية، الأمر الذي يجعلها من المدن الأكثر استعدادًا للتعامل مع الزلازل.

أما إسطنبول، فتقع بالقرب من صدع شمال الأناضول النشط، خاصة في منطقة بحر مرمرة، وهو ما يجعلها محل اهتمام مستمر لدى خبراء الجيولوجيا والزلازل، نظرًا لطبيعة النشاط التكتوني المحيط بها.

توقعات سابقة أعادت اسم هوجربيتس إلى الواجهة

وسبق أن أثار عالم الزلازل الهولندي حالة من الجدل بسبب تصريحاته المتكررة بشأن النشاط الزلزالي في مناطق مختلفة من العالم، حيث تحدث في مقطع مصور نشره عبر المنصات التابعة للمركز الذي يعمل من خلاله عن وقوع زلزالين بقوة 6.3 درجة في الفلبين وشمال نيوزيلندا، بفارق زمني لم يتجاوز عدة ساعات.

وربط هوجربيتس بين هذه التطورات واحتمالات حدوث هزات أرضية أقوى خلال الأيام التالية، وهو ما دفع متابعيه إلى إعادة تداول تحذيراته ومقاطع الفيديو الخاصة به، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بمتابعة أخبار الزلازل عالميًا.

زلزال مصر يعيد التحذيرات إلى دائرة الاهتمام

وعاد اسم هوجربيتس إلى التداول في مصر عقب الزلزال الذي شهدته البلاد مطلع أغسطس الماضي، وبلغت قوته 5.5 درجة، حيث شعر به سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، دون تسجيل خسائر كبيرة وفق المعلومات الواردة في التقرير.

وأعاد بعض المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول تصريحات سابقة للباحث الهولندي، تحدث فيها عن احتمالات زيادة النشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى ارتباط هذه التوقعات بالهزات التي شهدتها المنطقة.

هل يمكن التنبؤ بموعد الزلزال؟

ورغم انتشار تحذيرات هوجربيتس، فإنها تظل محل خلاف في الأوساط العلمية، إذ تؤكد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى وسيلة موثوقة يمكن من خلالها تحديد موعد ومكان وقوة زلزال بعينه مسبقًا.

وتتيح الدراسات الجيولوجية تقدير احتمالات وقوع الزلازل في مناطق معينة على المدى الطويل، اعتمادًا على طبيعة الصدوع والتاريخ الزلزالي ومعدلات الحركة التكتونية، لكنها لا تمنح القدرة على إصدار توقعات دقيقة بشأن توقيت حدوث زلزال محدد.

تحذيرات لا تعني وقوع زلزال وشيك

وفي ظل هذه المعطيات، فإن إدراج لوس أنجلوس وطوكيو وإسطنبول ضمن المدن التي حذر منها هوجربيتس لا يعني بالضرورة أن زلزالًا قويًا بات وشيكًا، كما لا يمثل إنذارًا رسميًا صادرًا عن جهة مختصة برصد الزلازل.

وتبقى أهمية هذه التحذيرات في تسليط الضوء على ضرورة الاستعداد للكوارث الطبيعية، ورفع الوعي بإجراءات السلامة، مع الاعتماد على البيانات العلمية الصادرة عن المؤسسات المتخصصة، بعيدًا عن التهويل أو إثارة القلق دون أدلة مؤكدة.