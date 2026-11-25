وجّهت الإعلامية سهام صالح تحية خاصة إلى لاعبي نادي الزمالك، تقديرًا لما يقدمونه من نتائج إيجابية وانتصارات رغم الأزمات المالية والظروف الصعبة التي يمر بها النادي، وذلك خلال حديثها في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E.

وأكدت سهام صالح أن بيان لاعبي الزمالك الأخير يحمل رسالة واضحة إلى مجلس الإدارة، مفادها ضرورة النظر إلى أوضاع الأندية الأخرى التي يحصل لاعبوها على مستحقاتهم المالية بانتظام، ومقارنة ما يُقدّمونه داخل الملعب بما يُقدّمه لاعبو الزمالك رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، مشيدة بروحهم وإصرارهم على مواصلة الانتصارات.