قال السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنّ التمسك بالقانون الدولي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خيار الدول الأضعف أو التي لا تعرف كيف تتصرف.

وأوضح، أنّ التعامل مع الانتهاكات الدولية لا يقتصر على خيارين، هما الانصياع الكامل أو التهور، وإنما توجد إجراءات عديدة في المنتصف تشمل المسارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، إلى جانب الاستناد إلى المجتمع الدولي وقواعد القانون الدولي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الاعتقاد بإمكانية انتهاك القانون الدولي دون حساب أو رادع ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أنّ التجارب التاريخية أثبتت انكشاف الدول المتسببة في عدم الاستقرار أمام العالم، وهو ما يظهر في تغير نظرة الرأي العام العالمي إلى إسرائيل للمرة الأولى بهذا الشكل.

وتابع، أنّ الصورة الذهنية لإسرائيل تغيرت بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنّ هذا التحول بدأ من الجامعات، مع المظاهرات التي شهدتها الجامعات الأوروبية، قبل أن تتخذ دول أوروبية إجراءات تشمل فرض عقوبات على إسرائيل والمستوطنين وواردات المستوطنات، إلى جانب الاعتراف المتزايد بالدولة الفلسطينية وتصاعد التعاطف مع الجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أنّ هناك ضغوطًا دولية تُمارس لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، بعدما اجتمع العالم في مدينة شرم الشيخ في نهاية عام 2025 لتوقيع الاتفاق، تقديرًا للدور المصري والأداء الذي اتسم بالعقلانية، موضحًا أنّ الجميع التزم بالاتفاق باستثناء الجانب الإسرائيلي، الذي لم يستكمل حتى دوره في المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يثير تساؤلات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأكد أنّ الدبلوماسية المصرية عملت على تذكير العالم باستمرار القضية الفلسطينية وعدم نسيانها في خضم الأحداث والأزمات المحيطة، مضيفًا أنّ أغلبية دول العالم ترى في القانون الدولي حلًا للمشكلات، بما فيها القضايا المتعلقة بالحدود البحرية.

ولفت إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية ليس مسألة غامضة عند الرجوع إلى قواعد القانون الدولي، مؤكدًا أنّ القانون هو الذي يقدم الحل في النهاية، وأنّ فرض الأمر الواقع أو استخدام القوة العسكرية أو انتهاك القانون الدولي لن يؤدي إلى حلول دائمة.