أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة عدد من الجهات التابعة لوزارة النقل لشغل عدد من الوظائف وبيانها على النحو التالي:-

- حاجة قطاع النقل البحري واللوجستيات لتعيين عدد (1) لوظيفة باحث شئون هندسية ثالث.

- حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخل والدولي لتعيين عدد (1) لوظيفة مهندس تراخيص خدمات النقل الذكي للركاب ثالث، وعدد (2) لوظيفة مهندس رقابة فنية ثالث.

- حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين عدد (3) لوظيفة مهندس ميكانيكا ثالث.

- حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري لتعيين عدد (7) في وظيفة سائق سادس، وعدد (6) في وظيفة عامل رصف سادس.

- حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين عدد (89) في وظائف مهندسين في مختلف التخصصات وفنيين وسائق

وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.

بوابة الوظائف الحكومية

كما أشار الجهاز إلى أن التقديم يتم على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg وأن التقديم في المسابقة يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع ذاته، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

وأضاف أن الإعلان يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط شغل الوظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة، فضلًا عن مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات والتدريبات المقررة في هذا الشأن.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.