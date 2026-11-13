رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يبحث مع الوزيرة المغربية المكلفة بإصلاح الإدارة آفاق التعاون المشترك

عقد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجمهورية مصر العربية، اجتماعاً ثنائيًا مع عائشة كلاع، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة بالمملكة المغربية، المكلفة بإصلاح الإدارة، وذلك بالعاصمة المغربية الرباط، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وحضر الاجتماع السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير جمهورية مصر العربية في المغرب.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهات المعنية بإصلاح الإدارة العامة بالمملكة المغربية، ولتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين في تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري.

وأكد المهندس حاتم نبيل حرص جمهورية مصر العربية على توطيد العلاقات مع المملكة المغربية ، مشيرًا إلى ما يمتلكه البلدان من خبرات يمكن البناء عليها لدعم جهود التطوير المؤسسي وتحديث الإدارة العامة.

واستعرض نبيل مجالات عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودوره في إطار جهود الدولة لتأهيل القيادات وللارتقاء بمنظومة إدارة الموارد البشرية، وبناء القدرات، ولمواصلة تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب تحديث نظم العمل والإجراءات الإدارية.

من جانبها، أكدت الوزيرة عائشة كلاع أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين، والاستفادة من التجارب الناجحة في مجال تطوير الإدارة العامة، وبما يدعم أولويات الإصلاح الإداري بالمملكة المغربية.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من مجالات التعاون المقترحة، وفي مقدمتها تبادل الخبرات في التطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة، وتحديث نظم إدارة الموارد البشرية، وتنمية القدرات والتدريب،

وأكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة التنسيق والتواصل ، والعمل على تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.