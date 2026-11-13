أطباء جامعة سوهاج يجرون جراحة دقيقة لتثبيت كسر عظمة الخد بالمنظار الجراحي

نجح فريق طبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء عملية رد وتثبيت كسر بعظمة الوجنة (عظمة الخد) باستخدام المنظار الجراحي، وذلك من خلال فتحة جراحية صغيرة لا يتجاوز طولها 2 سم بفروة الرأس.

للوصول إلى موضع الكسر وإعادة العظمة إلى وضعها التشريحي الطبيعي وتثبيتها، بما يسهم في تقليل آثار التدخل الجراحي وتجنب ظهور الندبات بالوجه.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات الجامعية، وحرص الجامعة على مواكبة أحدث التقنيات والأساليب الطبية، وتوظيف الإمكانات العلمية والبشرية لتقديم خدمات علاجية متقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، أن استخدام المنظار الجراحي في مثل هذه الحالات يتيح الوصول إلى موضع الكسر بدقة وإعادة العظمة إلى وضعها التشريحي الطبيعي وتثبيتها، مع تقليل حجم التدخل الجراحي والحفاظ على المظهر الجمالي للمريض.

وأضاف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن نجاح العملية يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتكامل العمل بين مختلف التخصصات، إلى جانب توافر الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإجراء العمليات الدقيقة، مؤكدًا استمرار المستشفيات الجامعية في تطوير خدماتها الطبية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سامية سعيد، رئيس قسم جراحة التجميل، إلى أن العملية أُجريت من خلال فتحة جراحية صغيرة بفروة الرأس لا يتجاوز طولها 2 سم، جرى من خلالها استخدام المنظار للوصول إلى عظمة الوجنة وإعادتها إلى موضعها الطبيعي وتثبيتها، بما يساعد على تجنب الشقوق الجراحية التقليدية والندبات الظاهرة بالوجه.

وشارك في إجراء العملية من الفريق الجراحي الدكتور الحسيني سليم، والدكتور شنودة جميل المدرسين المساعدين بقسم جراحة التجميل ، ومن فريق التخدير تحت اشراف الدكتور فوزي عباس رئيس القسم ضم الدكتور محمود عادل مدرس مساعد، والاطباء المقيمين فؤاد شكري، وشيماء السيد، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم مستر رمضان خليفة، ومس آية أحمد.