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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استنشاق غاز الكلور بمعمل مدرسة ثانوية يصيب طالبة بالاختناق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى المدارس الثانوية بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، واقعة تعرض طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا لحالة ضيق في التنفس؛ إثر استنشاق غاز الكلور داخل معمل المدرسة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطالبة «شيماء ح.»، البالغة من العمر 16 عامًا، والمقيمة بقرية القرعان التابعة لمركز جرجا، لحالة من ضيق التنفس أثناء وجودها داخل معمل المدرسة الثانوية، وذلك عقب استنشاقها غاز الكلور.

وتسببت الواقعة في تعرض الطالبة لأزمة تنفسية استدعت التدخل الطبي، حيث جرى نقلها إلى مستشفى جرجا العام للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة لها.

واستقبل مستشفى جرجا العام الطالبة عقب تعرضها للحالة، وجرى التعامل معها طبيًا وفقًا لحالتها الصحية، بعد ظهور أعراض ضيق التنفس نتيجة استنشاق الغاز داخل المعمل.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة الحالة الصحية للطالبة داخل المستشفى، لحين الاطمئنان عليها واستقرار حالتها.

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