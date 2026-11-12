محافظ سوهاج يعلن نجاح إعادة تسيير باخرة سياحية تقل 39 سائحاً بعد شحوطها بالنيل

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن نجاح جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، في إعادة تسيير باخرة نيلية سياحية تقل على متنها 39 سائحاً أجنبياً، واستئناف رحلتها المتجهة إلى المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس بمركز البلينا جنوبي المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بديوان عام المحافظة، بلاغاً يفيد بشحوط الباخرة النيلية "مصر" في المنطقة الواقعة بحري الكوبري العلوي بمدينة سوهاج، وذلك أثناء إبحارها في الاتجاه القبلي نحو مرسى أبيدوس السياحي.

وكانت الباخرة تقل 39 سائحاً، بواقع 34 سائحاً يحملون الجنسية الإنجليزية و5 سياح من الجنسية الأمريكية، حيث جرى التعامل الفوري مع البلاغ والدفع بعدد 4 صنادل نهرية بالتعاون مع قوات شرطة المسطحات المائية لتعويم الباخرة وإعادتها إلى المجرى الملاحي الآمن.

و كان اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج قد وجه بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع شرطة المسطحات المائية والقطاع الخاص، لسرعة الانتهاء من أعمال تعويم وإعادة إبحار الباخرة مشدداً على توفير تمركزات لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية بمحيط المنطقة كإجراء احترازي، والتنسيق الفوري مع الشركة المنظمة للرحلة لتوفير الوجبات الغذائية، أو نقل السائحين إلى أقرب فندق للإقامة في حال تطلب الأمر لحين الانتهاء من عمليات الإبحار.