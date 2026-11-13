هل سيتم تقليل ساعات الدراسة في رمضان؟.. متخصص يجيب

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف شؤون التعليم، عدم صحة ما يتردد بشأن تأثر تركيز الطلاب خلال شهر رمضان بسبب الصيام، موضحا أن طبيعة الشهر هذا العام، وتزامنه مع فصل الشتاء وقصر ساعات النهار، يقللان من شعور الطلاب بالجوع والإرهاق خلال اليوم الدراسي.

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الدراسة تستمر بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، مع مراعاة ظروف الطلاب من خلال بعض التيسيرات، مثل تأخير موعد بدء اليوم الدراسي وتقليص زمن الحصة الدراسية من 45 إلى 40 دقيقة، بما يتيح للطلاب الانصراف مبكرا.

وشدد على استمرار التقييمات الدورية للطلاب دون إلغائها، مؤكدا أنها لا تقتصر على قياس مستوى استيعاب الطالب للمقررات الدراسية، بل تمثل أيضًا وسيلة لتقييم أداء المعلم والتأكد من وصول المعلومات للطلاب بشكل جيد.

وأشار إلى عدم وجود أي اختلاف في التعامل بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية خلال شهر رمضان، مؤكدًا التزام جميع المدارس باستمرار الدراسة والتقييمات، بما يضمن استكمال المقررات الدراسية وفق الخطة المحددة.

وفيما يتعلق بغياب الطلاب خلال شهر رمضان، أكد فياض عدم وجود تساهل في قواعد الحضور والغياب بسبب الصيام، موضحا أن غياب الطالب لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة يترتب عليه تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة، مشيرا إلى أن انتظام الحضور ضروري لضمان عدم تفويت الطلاب شرح المقررات، بما قد يؤثر على مستواهم الدراسي ونتائجهم في الامتحانات.