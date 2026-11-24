يشهد قطاع غزة أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية وذلك مع دخول الحرب عامها الرابع، خاصة مع دخول فصل الشتاء والبرد القارس، فضلاً عن النقص الشديد في الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية ووزيرة الدولة لشؤون الإغاثة بالإنابة، إن قطاع غزة يشهد أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، مع دخول الحرب عامها الرابع، واستمرار ما وصفته بحرب الإبادة والتجويع التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت حمد، في لقاء خاص مع شيرين مجدي مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، أن معبر رفح يمثل المنفذ الوحيد حاليًا لدخول المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن أعداد الشاحنات التي تدخل لا تزال محدودة، نتيجة إغلاق المعابر ورفض السماح بدخول أعداد كبيرة من شاحنات الإغاثة.

وأوضحت أن القطاع يعاني نقصًا حادًا في الاحتياجات الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى الفيضانات التي تسببت في غرق خيام النازحين، التي أصبحت متهالكة، في ظل عدم توافر أبسط الأدوات اللازمة لمنع تسرب مياه الأمطار إليها.

وأكدت أن المساعدات التي تقدمها مصر، سواء من مدينة العريش أو عبر الجانب المصري، تمثل أهمية كبيرة في تخفيف معاناة الفلسطينيين، لكنها شددت على ضرورة زيادة أعداد الشاحنات، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها مصر ودول أخرى للضغط من أجل فتح المعابر والسماح بتدفق مزيد من المساعدات إلى القطاع.

وفيما يتعلق بالتعاون المصري الفلسطيني في مجال الحماية الاجتماعية، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أن هناك تعاونًا مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية لدعم الفلسطينيين الموجودين في مصر، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضافت أن التعاون يشمل تقديم الدعم، ويمتد إلى مستوى السياسات وتبادل الخبرات، مشيدة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي، وبالدكتورة مايا مرسي لتنظيم المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي ناقش عددًا من الآليات وسبل توظيف التكنولوجيا في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.