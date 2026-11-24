أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر انخفضت إلى أقل من 0.3%، لتصبح أقل من المعدلات العالمية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رحاب إسماعيل، أن الدولة أطلقت عددًا من المبادرات الرئاسية لعلاج الأورام والكشف المبكر عنها، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأوضح أن هذه المبادرات تشمل الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والمبادرة الرئاسية لعلاج أورام الكبد، إلى جانب المبادرات الخاصة بمكافحة أورام البروستاتا والرئة.

مبادرة جديدة للكشف عن أورام الأطفال

وأشار عبد الغفار إلى أنه خلال منتدى مصر تم إطلاق مبادرة جديدة للكشف المبكر عن أورام الأطفال، تستهدف اكتشاف 6 أنواع من الأورام التي قد تصيب الأطفال، بداية من الولادة وحتى سن 18 عامًا.

وأوضح أن المبادرة من المقرر أن تنطلق مع بداية شهر يناير 2027، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.8 مليار جنيه، بهدف تعزيز فرص الاكتشاف المبكر وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأطفال.