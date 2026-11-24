تستعد القناة الأولى بالتليفزيون المصري لإطلاق برنامج وثائقي ضخم يحمل عنوان "الأرشيف الوطني : مصر في 50 عامًا" ، في خطوة إعلامية طموحة تمزج بين السرد التاريخي والوثائقي والتحليل السياسي، وتُقدم قراءة غير مسبوقة لتفاصيل التاريخ المصري الحديث برؤية بصرية معاصرة، تستعيد الذاكرة الوطنية عبر شاشة الإعلام الوطني .

ويأتي هذا البرنامج كثمرة تعاون مؤسسي رفيع المستوى بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات؛ حيث تفتح "الاستعلامات" خزائنها الأرشيفية النادرة أمام شاشة التليفزيون المصري، وفي مقدمتها كنوز "جريدة مصر السينمائية" التاريخية، التي وثّقت بالصوت والصورة أدق تفاصيل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر على مدار عقود.

ولم يقتصر الجهد البحثي والاستقصائي لفريق البرنامج على هذه المادة فحسب، بل سعى إلى توثيقها من زوايا متعددة عبر الاستعانة بأرشيف الصحافة المصرية، والمواد البصرية النادرة المحفوظة في مكتبة التليفزيون المصري، إلى جانب أرشيفات عدد من وكالات الصحافة الدولية المعتمدة، لتقديم معالجة تحليلية متكاملة وموضوعية للأحداث.

يركز الموسم الأول من البرنامج على استعراض أبرز المحطات المفصلية والتحولات الكبرى التي صاغت وجدان الدولة المصرية الحديثة، بدءًا من حقبة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما حملته من مشاريع قومية وتحولات اجتماعية، مرورًا بمرحلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وما شهدته من معارك عسكرية ودبلوماسية كبرى ، وصولًا إلى السلام، مع تسليط الضوء على الخلفيات السياسية والإقليمية والدولية التي أحاطت بتلك الفترات، وتقديمها للأجيال الجديدة بأسلوب يجمع بين دقة التوثيق وعمق التحليل.

يقدم البرنامج الكاتب الصحفي أحمد الدريني، المعروف بمسيرته المتميزة في مجال الصحافة الاستقصائية وصناعة المحتوى الوثائقي؛ حيث قدّم على مدار سنوات عشرات البرامج والأعمال الوثائقية المتنوعة بين الملفات التاريخية والسياسية والثقافية والعسكرية والدينية، كما تولى قيادة وإدارة عدد من كبرى منصات الإنتاج الوثائقي في مصر والعالم العربي، وأنجز من خلالها أعمالًا بارزة لصالح عدد من القنوات الفضائية العربية، جمعت بين السرد الرصين والمادة البحثية الموثقة.

فيما يتولى الإشراف والإنتاج الفني للبرنامج المنتج والمخرج حسين الرزاز، الذي يمتلك رصيدًا حافلًا من الخبرات في مجال الإنتاج التليفزيوني والوثائقي وإدارة المشروعات الإعلامية في عدد من القنوات العربية الكبرى، حيث عُرف بقدرته على تطويع التقنيات البصرية الحديثة لخدمة المحتوى التاريخي، وإخراج المواد الأرشيفية في قالب فني معاصر يجذب المشاهد ويعيد إحياء الصورة التاريخية بأعلى جودة ممكنة.

ويأتي إطلاق برنامج "الأرشيف الوطني : مصر في 50 عامًا" في إطار إستراتيجية التطوير الشاملة التي تنتهجها الهيئة الوطنية للإعلام والقناة الأولى، والرامية إلى ترسيخ الوعي بالتاريخ الوطني، وصون الذاكرة الوطنية المصرية، وتقديم محتوى معرفي رفيع المستوى يربط الحاضر بالجذور التاريخية للدولة المصرية عبر توثيق بصري يعتمد على المصادر الرسمية والأصلية.

من جانبه وجه الكاتب أحمد المسلماني الشكر للسفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على التعاون المشترك ، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئتين.

