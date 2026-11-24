استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وفدًا من هيئة الشارقة للآثار بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة الدكتور سعيد يعروف النقبي، مدير هيئة الشارقة للآثار، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي والعلمي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالآثار والتراث في مصر والدول العربية.

وضم الوفد عددًا من المتخصصين في مجالات العمل الأثري، من بينهم رئيس وحدة الخدمات العامة، ومنسق المعارض الأثرية والمحتوى العلمي، إلى جانب عدد من الأثريين والمتخصصين.

وكان في استقبال الوفد الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية؛ حيث رحّب بالوفد، وقدم عرضًا حول إمكانات المتحف وما يمتلكه من بنية تحتية متطورة، وإمكانات فنية وبشرية، وخبرات علمية وتخصصات متنوعة، بما يدعم مجالات العمل الأثري والبحث العلمي، إلى جانب دوره في صون وحماية التراث الحضاري المصري وإتاحته للجمهور والأجيال القادمة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وهيئة الشارقة للآثار، وسبل تعزيز الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ لاسيما البحوث والدراسات العلمية، وتبادل الخبرات والتجارب المهنية، وصون وحفظ القطع الأثرية وترميمها ورقمنتها، بما يسهم في تطوير آليات العمل والارتقاء بالممارسات المتبعة في مجال الحفاظ على التراث الأثري.

وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة تفقدية داخل معامل الترميم والصيانة بالمتحف، رافقهم خلالها محمد عبد الشافي مدير قسم الترميم، حيث اطلع على طبيعة العمل داخل المعامل المختلفة والتخصصات التي تضمها، وما تتمتع به من إمكانات فنية وتقنية. كما تعرف على مراحل التعامل مع القطع الأثرية، بدءًا من الفحص والتوثيق والتشخيص، مرورًا بأعمال الترميم والصيانة، وصولًا إلى إجراءات الحفظ الوقائي.

كما شملت الجولة المعامل العلمية والبحثية، حيث تعرف الوفد على دورها في إجراء الفحوص والتحاليل العلمية اللازمة لدراسة المواد الأثرية، وتحديد خصائصها وحالتها، بما يدعم أعمال الترميم والحفظ ويعزز نتائج الدراسات العلمية المتخصصة.

واختُتمت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض المتحفي، حيث تعرف الوفد على سيناريو العرض وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تجسد ثراء الحضارة المصرية وتنوعها عبر عصورها المختلفة، إلى جانب أساليب العرض والتفسير المتحفي وتوظيف التقنيات الحديثة في تقديم التراث الحضاري وتعزيز تجربة الزائر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص المتحف القومي للحضارة المصرية على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأثرية والثقافية العربية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف، وبناء شراكات علمية ومهنية فاعلة، بما يدعم جهود صون التراث الإنساني والحفاظ عليه وفق أحدث الأساليب والمعايير العلمية والتقنية.