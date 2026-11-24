يستضيف مركز إبداع بيت الغناء العربي «قصر الأمير بشتاك» بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء الجمعة 27 نوفمبر، حفلاً غنائياً لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو إيمان جنيدي.

ويتضمن الحفل باقة من أغاني الزمن الجميل والأعمال الوطنية والعاطفية، يقدمها عدد من المواهب الشابة، التي تتلقى التدريب والرعاية الفنية بمركز تنمية المواهب، في إطار إعداد أجيال جديدة من الفنانين القادرين على مواصلة مسيرة الغناء المصري.

وتقود الحفل المايسترو إيمان جنيدي، التي تتولى قيادة العديد من الحفلات الفنية لمركز تنمية المواهب، وتسهم في تقديم مواهبه الشابة وإبراز قدراتها الفنية.

ويأتي الحفل في إطار جهود صندوق التنمية الثقافية لإتاحة منصاته أمام المواهب الواعدة، وتعزيز فرص ظهورها وتواصلها مع الجمهور، بما يتكامل مع توجه وزارة الثقافة نحو اكتشاف الطاقات الإبداعية ورعايتها، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة الثقافية والفنية.