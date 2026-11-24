نعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، الشيخ ناصر محمد يحيى، كبير الباحثين بمكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر الشريف، معربًا عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الفقيد.

أيمن عبد الغني ينعى كبير الباحثين بمكتب إحياء التراث الإسلامي بالأزهر

ودعا الشيخ أيمن عبد الغني، المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من جهود في خدمة علوم الشريعة والتراث الإسلامي في ميزان حسناته. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾».