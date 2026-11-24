وصلت المفاوضات بين نادي ريال مدريد ونجمه الإنجليزي جود بيلينجهام لتمديد عقده لمرحلة متقدمة، ليقترب اللاعب من تمديد العقد لمدة 5 مواسم إضافية.

وأعلن النادي في وقت سابق تمديد عقود كلٍ من حارسه تيبو كورتوا ولاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني والمهاجم التركي أردا جولر، وقد يكون بيلينجهام اللاعب التالي في القائمة.

ومن المقرر أن يلتزم اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، والذي قضى بالفعل ثلاثة مواسم مع النادي- بالبقاء لخمس سنوات إضافية، مما يمدد فترته مع الفريق حتى عام 2031.

ووفقاً لصحيفة (ديلي ميل) الإنجليزية، سيجعل هذا الاتفاق الجديد بيلينغهام ثالث أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا، خلف إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وزميله في ريال مدريد كيليان مبابي.

وسيشغل بيلينجهام المركز الثالث، حيث سيتقاضى راتباً مساوياً لزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور، الذي وقّع بدوره عقداً جديداً في أغسطس الماضي يمتد حتى عام 2032.

وتشير الصحيفة إلى أن الراتب الجديد لبيلينجهام سيبلغ حوالي 31 مليون يورو صافياً سنوياً، وهو مبلغ يقل قليلاً عما يتقاضاه كل من مبابي (نحو 31.3 مليون يورو صافياً) وهالاند (31.7 مليون يورو صافياً).

وخلال الموسم الحالي، سجل بيلينجهام 6 أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة في 17 مباراة خاضها مع الفريق الملكي، وظهر اللاعب خلال الموسم بمستوى ممتاز، ليصبح عنصراً لا غنى عنه في تشكيلة المدير الفني الجديد لريال مدريد جوزيه مورينيو.

وإلى جانب بيلينجهام، قد يشهد النادي الملكي تمديد عقود لاعبين آخرين في الأسابيع المقبلة، مثل إبراهيم دياز وفيديريكو فالفيردي؛ حيث تشير التقارير إلى اقترابهما من التوصل إلى اتفاقات مع النادي لتمديد عقديهما حتى عام 2031.