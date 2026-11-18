بحث نائب رئيس فلسطين حسين الشيخ، اليوم / الأربعاء / ، مع ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، آخر المستجدات والتطورات السياسية في المنطقة، في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وأكد الشيخ، خلال اتصال هاتفي اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الكويت في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، ونقل تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتحياته إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

من جانبه، أعرب ولي عهد الكويت عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وقيادته في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية وإرهاب المستوطنين، والعدوان على قطاع غزة والانتهاكات في القدس.

وأكد الجانبان ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم المبادرة السعودية الفرنسية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.