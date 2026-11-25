انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، من إعداد الهياكل التنظيمية الجديدة لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، بعد مرور 36 عامًا على اعتماد آخر هياكل تنظيمية لها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي.

وأرسل الجهاز الهياكل التنظيمية الجديدة إلى المحافظين لإبداء الرأي بشأنها واعتمادها وموافاة الجهاز بها، تمهيدًا لاعتماد جداول وظائف المديريات وتحديد حجم الموارد البشرية اللازمة لكل مديرية، وفقًا لاحتياجاتها الفعلية.

وجاء إعداد الهياكل الجديدة نتاجًا لعمل فريق مشترك من الجهاز والوزارة وعدد من مديريات التموين والتجارة الداخلية، تولى دراسة وتقييم الأنشطة الفنية للمديريات في ضوء عدد من المعايير، من بينها الكثافة السكانية بكل محافظة، وعدد المستفيدين من خدمات المديرية، وعدد البطاقات التموينية، وذلك لتحديد المستوى التنظيمي المناسب لكل مديرية بما يتناسب مع حجم العمل بها.

موافقة وزير التموين على الهياكل التنظيمية النمطية المقترحة للمديريات بمستوياتها الثلاثة

ووافق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الهياكل التنظيمية النمطية المقترحة للمديريات بمستوياتها الثلاثة «الممتاز والأول والثاني»، وفقًا للمعايير التي تم التوافق عليها بين الجهاز والوزارة.

ووجه الجهاز الشكر والتقدير لوزارة التموين والتجارة الداخلية على تعاونها المثمر، باعتبارها أول وزارة تنتهي بالتعاون مع الجهاز من أعمال تنميط الهياكل التنظيمية لمديرياتها بالمحافظات.

وأكد الجهاز مواصلة العمل والتنسيق مع باقي الوزارات المعنية لاستكمال أعمال تنميط الهياكل التنظيمية لمديريات الخدمات بالمحافظات، باعتبار ذلك أحد مستهدفات خطة الإصلاح الإداري للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.