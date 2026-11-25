تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تنفيذ ساحة النقل الثقيل بمدينة سفاجا، المقامة على مساحة 32 ألفًا و300 متر مربع بمنطقة الكيلو 5 خلف مجمع المحاكم، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الساحة الخدمة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، والمهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد البنا، رئيس مدينة سفاجا، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، ونرمين رمزي، مدير البوابة الإلكترونية.

متابعة التنفيذ وإزالة المعوقات

ووجّه محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال التنفيذ بصورة مستمرة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد، بما يضمن سرعة الانتهاء منه وتشغيله وتحقيق الاستفادة المستهدفة.

تنظيم حركة الشاحنات وتحسين السيولة المرورية

وأكد المحافظ أن إقامة ساحة مخصصة للنقل الثقيل تمثل خطوة مهمة لتنظيم حركة الشاحنات بمدينة سفاجا، من خلال توفير موقع مخصص لانتظارها، بما يسهم في الحد من وجود سيارات النقل الثقيل داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وتحسين السيولة المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

ويأتي المشروع ضمن جهود المحافظة لتطوير الخدمات والمرافق بمدينة سفاجا، وتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتسهم في تنظيم الحركة داخل المدينة وتحسين المظهر الحضاري وجودة الحياة.