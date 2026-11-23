نفذ حي جنوب الغردقة، صباح اليوم الاثنين، حملة لإزالة تعدٍ بيئي بمنطقة أبو عشرة، تمثّل في إقامة عشة لتربية المواشي داخل كتلة سكنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن رصد المخالفات والتصدي للتعديات، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتطبيق القانون على المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

متابعة ميدانية لرصد المخالفات

ومن جانبه، كلف الأستاذ أيمن سلطان، رئيس حي جنوب الغردقة، مساعد رئيس الحي وقسمي المتابعة الميدانية والبيئة، بتفقد مناطق الحي ورصد المخالفات البيئية والعمل على إزالتها، وفقًا لقرار المحافظ.

وأسفرت الحملة عن إزالة عشة مخصصة لتربية المواشي داخل الكتلة السكنية بمنطقة أبو عشرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

تحذير من التعدي على أملاك الدولة

كما جرى التنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين، وعدم التعدي على أراضي الدولة أو الممتلكات العامة، والحفاظ على الانضباط والأمن وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى الفوضى داخل المناطق السكنية.