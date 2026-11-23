نظمت إدارة إعلام البحر الأحمر، بقيادة صلاح عبيد، ندوة توعوية بجامعة الغردقة تحت عنوان «اتحقق قبل ما تصدق»، استهدفت طلاب الجامعة، بهدف رفع الوعي بخطورة الشائعات، والتعريف بأهمية التحقق من الأخبار والمعلومات قبل تداولها أو إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي الندوة في إطار جهود قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي المجتمعي ومواجهة الشائعات، خاصة مع الانتشار السريع للمعلومات عبر المنصات الرقمية، وما يصاحبه أحيانًا من تداول أخبار مغلوطة تستهدف إثارة البلبلة والتأثير على استقرار المجتمع.

عميد كلية الألسن يحذر من الانسياق وراء «الترند»

وحاضر في الندوة الدكتور أسامة عمارة، عميد كلية الألسن بجامعة الغردقة، الذي شدد على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما يُعرف بـ«الترند»، أو إعادة نشر الأخبار لمجرد انتشارها دون التأكد من صحتها ومصداقيتها.

وأوضح أن تداول المعلومات غير الصحيحة قد يترتب عليه آثار سلبية تمس وعي الأفراد واستقرار المجتمع، مؤكدًا أهمية التفكير والتحقق قبل الضغط على زر المشاركة أو النشر.

المصادر الرسمية طريق التحقق من الأخبار

واستعرض المحاضر عددًا من الوسائل التي تساعد على التأكد من صحة المعلومات، وفي مقدمتها الرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والمتخصصة، والابتعاد عن المصادر مجهولة الهوية أو المعلومات المتداولة دون سند موثوق.

وتستهدف الندوة ترسيخ ثقافة التحقق لدى الطلاب، وتعزيز مسؤوليتهم في التعامل مع المحتوى المنشور، بما يسهم في الحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.