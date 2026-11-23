نفّذ مجلس مدينة دهب، اليوم، حملة نظافة موسعة، ضمن فعاليات مبادرة «هدنة دهب»، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تكثيف جهود النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، وبحضور رئيس المدينة.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة بالتعاون بين مجلس المدينة وإدارة شؤون البيئة وجمعيات المجتمع المدني ومراكز الغوص، إلى جانب الشباب والرياضة، في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتوحيد الجهود للحفاظ على البيئة البحرية والساحلية، ونشر الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية.

وتضمنت أعمال الحملة رفع المخلفات والتراكمات، وتنظيف الشواطئ بمنطقة اللاجونا، بما يسهم في الحفاظ على نظافة الشواطئ وصون مقوماتها البيئية والطبيعية، وإبراز الوجه الحضاري والجمالي لمدينة ، باعتبارها واحدة من أبرز المقاصد السياحية والبيئية بجنوب سيناء.