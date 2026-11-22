في خطوة تستهدف تنويع المنتج السياحي بمدينة الغردقة، تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، منطقة وادي مليحة شمال المدينة، للوقوف على ما تمتلكه من مقومات طبيعية وجيولوجية، وبحث فرص استغلالها في إنشاء مقصد جديد للسياحة الاستشفائية والبيئية والجيولوجية.

وتأتي الجولة في إطار التوجه نحو اكتشاف مناطق سياحية جديدة تتجاوز النمط التقليدي القائم على الشواطئ والأنشطة البحرية، وتقدم للزائر تجربة مختلفة تجمع بين الطبيعة والاستشفاء والاستكشاف في قلب الجبال والصحراء.

بئر مياه وكهف طبيعي وشعاب مرجانية متحجرة

وتضم منطقة وادي مليحة مجموعة من المقومات الطبيعية والجيولوجية اللافتة، في مقدمتها بئر مياه يقع في قلب الوادي، تليه تكوينات من الشعاب المرجانية المتحجرة، إلى جانب كهف طبيعي وموقع منجم المنجنيز القديم.

وتخضع هذه العناصر للدراسة بهدف تقييم إمكانات الاستفادة منها سياحيًا، وتحديد الأنشطة التي يمكن تنفيذها بما يتناسب مع طبيعة المنطقة وخصائصها البيئية والجيولوجية.

السياحة الاستشفائية ورحلات السفاري على طاولة الدراسة

وشملت الجولة بحث إمكانية الاستفادة من بئر المياه في أنشطة الاستشفاء الطبيعي والاسترخاء، إلى جانب تقييم القيمة الجيولوجية لتكوينات الشعاب المرجانية المتحجرة، ودراسة إدراج الكهف الطبيعي والمنجم القديم ضمن مسارات السياحة الجيولوجية ورحلات السفاري.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن وادي مليحة لا يُنظر إليه باعتباره مجرد موقع طبيعي، بل يمثل فرصة لدراسة إضافة وجهة سياحية جديدة إلى خريطة الغردقة، مشيرًا إلى أن المحافظة تمتلك مقومات تتجاوز الشواطئ والأنشطة البحرية، وأن المناطق الجبلية والصحراوية تضم عناصر تستحق الاكتشاف والدراسة والاستثمار.

وأوضح البرقي أن الهدف هو التعرف على هذه المقومات وتقديمها بصورة تليق بقيمتها، بما يتيح للغردقة تنويع التجارب السياحية المقدمة لزوارها، مع الحفاظ على الخصائص البيئية والجيولوجية للموقع.

محافظ البحر الأحمر: الغردقة ليست شواطئ فقط

وقال محافظ البحر الأحمر: «الغردقة ليست شواطئ فقط.. لدينا في الجبال والصحراء كنوز طبيعية يمكن أن تفتح أمام السياحة آفاقًا جديدة، ومهمتنا أن نكتشف هذه الكنوز ونقدمها للعالم بالشكل الذي تستحقه».

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إسماعيل العربي، مدير مديرية الشؤون الصحية، وأيمن بحراوي، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، وياسمين صلاح، مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وتفتح الجولة الباب أمام دراسة أحد المواقع غير التقليدية شمال الغردقة، في إطار البحث عن أنماط سياحية جديدة تدعم تنوع المقصد السياحي بالبحر الأحمر، وتضيف إلى خريطة المقاصد السياحية بالمحافظة تجربة قائمة على الطبيعة والجيولوجيا والاستشفاء.