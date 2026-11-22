تشهد الساعات الأخيرة في تدريبات فريق بيراميدز حالة من التركيز الشديد، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، على تكثيف الجانب الفني خلال التحضيرات الأخيرة، من خلال عقد عدة محاضرات مع اللاعبين، استعرض خلالها رؤيته للمباراة وأبرز التفاصيل المتعلقة بطريقة اللعب المنتظرة أمام الأهلي.

موكوينا يجتمع بكل خط على حدة

وشهدت استعدادات الفريق عقد موكوينا اجتماعات فنية منفصلة مع لاعبي كل خط، سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم، من أجل توضيح الأدوار المطلوبة من كل مجموعة، وتحديد المسئوليات التكتيكية لكل لاعب داخل الملعب، بما يضمن تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب خلال اللقاء.

كما ركز المدير الفني على شرح بعض التفاصيل الخاصة بكيفية التعامل مع تحركات لاعبي الأهلي، مع التأكيد على أهمية الانضباط التكتيكي والتركيز طوال المباراة، خاصة في ظل امتلاك المنافس عناصر قادرة على صناعة الفارق.

بيراميدز يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة

ويدخل بيراميدز المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى بالمسابقة، ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويسعى لمواصلة انتصاراته والحفاظ على موقعه في القمة.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع المتصدر، ما يمنح المواجهة أهمية مضاعفة في سباق المنافسة على لقب الدوري.