وجه مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية إلى لاعبي الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا ضرورة توظيف كل لاعب في مركزه بشكل صحيح، والابتعاد عن التجارب الفنية غير المحسوبة خلال المباراة.

وقال مصطفى عبده، خلال تصريحات تلفزيونية، إن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق اللاعبين في مواجهة بيراميدز، مشددًا على أن المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لهم، خاصة أن الأهلي خسر آخر مواجهتين أمام الفريق السماوي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن لاعبي القلعة الحمراء مطالبون بالرد داخل الملعب على الانتقادات التي يتعرضون لها، وإثبات أن الأهلي يمتلك لاعبين قادرين على التفوق، في ظل ما يتردد بشأن امتلاك بيراميدز فريقًا أقوى من الناحية الفنية.

واختتم مصطفى عبده تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز، معربًا عن أمله في خروج الفريق الأحمر بالنقاط الثلاث من المواجهة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max.