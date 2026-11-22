أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن مساعي عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال الجولة الآسيوية الأخيرة للرئيس الأمريكي، لم تكلل بالنجاح، بعدما طرحت بيونج يانج شروطاً اعتبرتها واشنطن غير مقبولة.

وأوضحت الصحيفة- في تقرير- أن الجانبين بحثا إمكانية عقد لقاء مباشر بين الزعيمين، إلا أن الخلاف بشأن الشروط التي طرحتها كوريا الشمالية حال دون التوصل إلى تفاهم يمهد لعقد القمة.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، جاءت هذه المحاولات في إطار تحرك أمريكي لتجديد التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي، بعد تعثر الاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ترامب حاول خلال ولايته الأولى بناء علاقة مباشرة مع كيم جونج أون، حيث عقد الزعيمان ثلاثة لقاءات، كان نزع السلاح النووي الكوري الشمالي محوراً رئيسياً في مباحثاتهما، إلا أن المحادثات لم تسفر عن اتفاق بشأن تفكيك البرنامج النووي لبيونج يانج.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية السابقة، أوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين بحثوا مقترحات لتهيئة الأجواء لعقد لقاء جديد، من بينها التوصل إلى إعلان رسمي بإنهاء الحرب الكورية، التي توقفت بموجب اتفاق هدنة قبل أكثر من سبعة عقود، إلى جانب بحث إمكانية فتح مكاتب اتصال بين البلدين تمهيداً لإقامة علاقات دبلوماسية أكثر رسمية.

وفي المقابل.. كانت واشنطن تسعى إلى التوصل لاتفاق يضع قيوداً على التجارب النووية والصاروخية الكورية الشمالية، في إطار أي تفاهم محتمل مع بيونج يانج.

ولفت التقرير إلى أن المحادثات السابقة بين ترامب وكيم، والتي جرت في سنغافورة عام 2018 وفيتنام عام 2019، لم تحقق تقدماً حاسماً بشأن الملف النووي، رغم الاتفاق على مواصلة العمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت الصحيفة أن القدرات النووية لكوريا الشمالية شهدت تطوراً منذ آخر لقاء بين الزعيمين عام 2019، إذ ارتفع عدد الرؤوس النووية التي تمتلكها البلاد، من 20 إلى 30 رأساً إلى نحو 60 رأساً، فضلاً عن تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب وقادرة على الوصول إلى الأراضي الأمريكية.