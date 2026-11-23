عقد الأستاذ عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط، صباح اليوم، اجتماعًا موسعًا بحضور الأستاذ كامل محمد، نائب ثانٍ المركز، والأستاذ رأفت جاد مرسى، سكرتير المركز، ورؤساء القرى ومديري الإدارات المعنية (إدارة الأملاك وصندوق الأراضي)، وذلك بناءً على توجيهات حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتكليفات اللواء أركان حرب الدكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الخاصة بملف أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنقولة ولايتها للمحافظة بموجب القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014، حيث شدد رئيس المركز على سرعة البدء في تنفيذ التكليفات التالية:

• تشكيل لجان الحصر الميداني: البدء الفوري في حصر كافة تلك الأراضي بنطاق كل قرية، وتحديد موقفها القانوني بدقة (سواء كانت بعقد تمليك من الهيئة أو المحافظة، أو مستأجرة من صندوق استصلاح الأراضي، أو متقدمة بطلبات على منصة التقنين، أو حالات تعدٍّ، أو أراضٍ فضاء وبور ليس لها مصدر ري).

• إعداد الكشوف والمستندات: إرفاق كافة المؤيدات والمستندات الرسمية لكل حالة ضمن كشوف معتمدة ومنظمة.

• التصدي الحاسم للتعديات: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي تعديات يتم رصدها دون تهاون.

وأكد الأستاذ عمار منصور محمد في ختام الاجتماع على ضرورة الدقة والالتزام التام بالمواعيد المحددة لإنجاز الحصر؛ لضمان الحفاظ على أملاك الدولة وحقوقها القانونية بمركز ومدينة بلاط.