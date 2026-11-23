أطلق اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مبادرة «نقطة مياه تساوي حياة»، لترشيد استهلاك المياه والتوسع في تركيب القطع الموفرة بجميع مؤسسات المحافظة، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية كبرى بمشاركة مختلف الجهات والأجهزة التنفيذية، لنشر ثقافة الحفاظ على المياه وترسيخ الترشيد كأسلوب حياة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تركيب القطع الموفرة بالمنشآت الحكومية، بحضور الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد للمحافظة ،اللواء عصام عمارة، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس» للأدوات الكهربائية للعلاقات العامة والحكومية، ومديري المديريات الخدمية والشركات والهيئات وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المياه ثروة لا يمكن تعويضها، وأن الحفاظ عليها مسؤولية تبدأ من كل فرد، وكل منزل، وكل مؤسسة، مشددًا على أن نجاح المبادرة لا يتوقف على تركيب القطع الموفرة فقط، وإنما يرتبط بوعي المواطن وإدراكه لقيمة كل نقطة مياه. وأضاف: «كل مواطن شريك في نجاح هذه المبادرة، وكل فرد يستطيع أن يصنع فارقًا من خلال سلوك بسيط يبدأ بإغلاق صنبور المياه عند عدم الحاجة إليه، وتجنب الإسراف، والحرص على الاستخدام الرشيد في حياته اليومية. وإذا التزم كل فرد بدوره، ستتحول هذه السلوكيات البسيطة إلى أثر كبير نحافظ به على مواردنا المائية». وأوضح أن المحافظة انتهت من حصر المؤسسات المستهدفة، وتبدأ اعتبارًا من اليوم أعمال تركيب القطع الموفرة بمختلف الجهات، بالتوازي مع حملة توعية كبرى تشمل جميع مؤسسات المحافظة، وتصل رسائلها إلى العاملين والمواطنين، مؤكدًا أن المستهدف هو أن يصبح ترشيد المياه ثقافة مجتمعية وأسلوب حياة لا يرتبط بحملة أو فترة زمنية محددة.

تحرك تنفيذي عاجل

ومن جانبه، استعرض اللواء عصام عمارة، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة «فينوس» للأدوات الكهربائية للعلاقات العامة والحكومية، دور الشركة في دعم المبادرة والمشاركة في توفير القطع الموفرة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المحافظة في تنفيذ خطوات عملية تسهم في خفض معدلات الاستهلاك، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة للحفاظ على الموارد. كما تناول الدكتور محمود عبد الرحمن سعد مهني، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، دور الشركة في دعم جهود التوعية، ونشر الممارسات الصحيحة لترشيد الاستهلاك، وأهمية تكامل جهود المؤسسات والأجهزة التنفيذية والمواطنين للحفاظ على المياه.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام الفعالية، قدم اللواء عصام عمارة، ممثل شركة «فينوس»، درع الشركة إلى اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تقديرًا لجهود المحافظة ودعمها لجهود ترشيد استهلاك المياه، وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على الموارد المائية.