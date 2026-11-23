تواصلت، اليوم الاثنين، بمدينة الغردقة، فعاليات الاختبارات التمهيدية لمسابقة «دولة التلاوة»، لليوم الثاني على التوالي، والتي تنظمها محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وبالشراكة مع الكابتن خالد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة «ستروك إيجيبت» الراعية للمسابقة، بهدف اكتشاف المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والإنشاد الديني.

اختبارات بمسجد الميناء ولجنة متخصصة لتقييم الأصوات

وتُجرى الاختبارات بمسجد الميناء الكبير في الغردقة، تحت إشراف الدكتور عبد المهيمن السيد، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ حسام الدين محمود، إمام المسجد، وسط إقبال من المتسابقين الراغبين في المشاركة وإبراز مواهبهم.

وتخضع الأصوات المشاركة لتقييم لجنة متخصصة، وفق معايير تشمل جمال الصوت وحسن الأداء وإتقان أحكام التجويد وسلامة التلاوة، إلى جانب التميز في الابتهالات والإنشاد الديني.

50 ألف جنيه جوائز ورحلة عمرة لولي أمر كل فائز

وتأتي المسابقة في إطار اهتمام الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم المواهب القرآنية والإنشادية من أبناء المحافظة، وإتاحة الفرصة أمام النشء والشباب من مختلف المدن لإبراز قدراتهم وتشجيعهم على التميز في تلاوة كتاب الله.

وكان المحافظ قد أعلن تخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بإجمالي 50 ألف جنيه، بواقع 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى رحلة عمرة لولي أمر كل فائز، تقديرًا لدور الأسرة في رعاية أبنائها وتشجيع مواهبهم.

الاختبارات مستمرة حتى الاثنين 23 نوفمبر

ومن المقرر استمرار الاختبارات التمهيدية حتى غد الاثنين 23 نوفمبر، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى صلاة العصر، بمساجد ومراكز الاختبارات المحددة بمختلف مدن المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواهب للمشاركة.