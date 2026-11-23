اختتمت بقصر ثقافة الغردقة الأنشطة الموازية لفعاليات المهرجان القومي للمسرح المدرسي في دورته الأولى، التي أقيمت برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب ورعايتها.

وتضمن اليوم الختامي مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لعدد من الطلاب الموهوبين، بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم،

وروماني بشرى، مدير إدارة المواهب بالتربية والتعليم، والمخرج شنودة فتحي، مدير قصر ثقافة الغردقة، ولجنة التحكيم، وضمت المخرج شنودة فتحي غبريال، والفنانة نهال نبيل، وفايزة سليمان عمر أحمد موجه عام اللغة العربية، وأريني زاهر حكيم موجه عام التربية الموسيقية، وسهير سعد شاكر موجه عام التربية المسرحية.



وأشاد الحضور بما قدمه الطلاب من عروض متنوعة عكست قدراتهم الفنية، وأكدت أهمية المسرح المدرسي باعتباره أحد أدوات بناء الشخصية وتنمية الوعي وتعزيز الثقة بالنفس.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر، أقيمت محاضرة بعنوان "علم النفس الإيجابي"، قدمتها سارة فكري، أخصائي إرشاد أسري، وتناولت أهمية التفكير الإيجابي وكيفية التعامل مع التحديات اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن النفسي.

كما أقيمت ورشة لتعليم الحساب الذهني مع المدربة رانيا موسى، بهدف تنمية القدرات العقلية وتعزيز مهارات التركيز، هذا إلى جانب استمرار بروفات العرض المسرحي "مولد سيدي الهذيان"، تأليف وإخراج أحمد إسماعيل، وعرض "عصر المصري" تأليف متولي حامد، وإخراج عباس الأنصاري، ضمن عروض

نوادي المسرح للموسم الحالي.

وفي قصر ثقافة حلايب أقيمت محاضرة بعنوان "تلوث البيئة وأثره على الفرد"، قدمها محمود عاطف مصطفى، معلم أول بمعهد فتيات حلايب، تناول خلالها مفهوم التلوث وأسبابه وآثاره على الفرد والمجتمع.

وأقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "النظافة الشخصية"، قدمها عبيد الله محمد، مدير مدرسة جمال عبد الناصر، موضحا أهمية النظافة باعتبارها أسلوب حياة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الصحة العامة.

وفي بيت ثقافة سفاجا، أقيمت محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية أسبابها ونتائجها"، قدمها كمال عبد الوهاب بكير، مدير الإدارة التعليمية، وتناول خلالها أسباب الهجرة غير الشرعية، ومنها وما يترتب عليها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

أعقب ذلك حلقة نقاشية بعنوان "الشائعات وتأثيرها على المجتمع"، أدارها عبيد طربوش، مؤكدا خطورة تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، وما يمثله ذلك من تهديد للفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أهمية تحري الدقة قبل تداول الأخبار حفاظًا على أمن المجتمع.

كما أقيمت أمسية شعرية لنادي أدب سفاجا، بمشاركة الشعراء محمد سعد، الشاذلي عبد العزيز بشير، منال عبد الرازق، وأمل حسن.

وضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير، ورشة حكي بمدرسة مصطفى حبيب، بعنوان "ترشيد استهلاك المياه"، قدمتها صفاء حسين، كبير معلمي المدرسة، وتناولت خلالها أهمية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها داخل المنزل، وتجنب الإسراف، مع ضرورة التأكد من عدم وجود تسريبات.

كما أقيمت ورشة حساب ذهني بمدرسة الشهيد أحمد علي الابتدائية، تدريب ابتسام شاذلي.

وعلى الجانب الفني، نظم قصر ثقافة أبو رماد معرضا فنيا، تضمن مجموعة من الأعمال المنفذة بالصلصال ولوحات باستخدام الفوم جليتر، كما نظم بيت ثقافة الحمراوين معرضا آخر بعنوان "أريج الإبداع ولمسات الجمال"، بحضور عبد الرحيم حسين، رئيس وحدة قرية الحمراوين، ولفيف من القيادات التعليمية بالمدينة، وبمشاركة الفنانين بكر الواشق، ووفاء عبد الناصر، وأسماء محمد عبد الرحيم، وعدد من طلاب المدارس.