شارك السفير عبدالمطلب ثابت، مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، في مراسم استقبال دولة علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق، التي أُقيمت اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء العراقي، نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمناء العامون المساعدون، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزيدي إلى جمهورية مصر العربية.

زيارة الزيدي للجامعة العربية

وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بمشاركة مندوبي وممثلي الدول الأعضاء، ألقى خلاله رئيس الوزراء العراقي كلمة استعرض فيها موقف بلاده إزاء مستجدات الأوضاع والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد الزيدي، خلال كلمته، التزام العراق بدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين الدول العربية، بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي مشاركة السفير عبدالمطلب ثابت في إطار حرص دولة ليبيا على تعزيز حضورها الفاعل في أعمال جامعة الدول العربية، ومواصلة الإسهام في الجهود العربية الرامية إلى دعم التضامن العربي وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.