انطلق، قبل قليل، الاجتماع المراسمي الذي يعقده رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي مع المندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس الوزراء العراقي.

يأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الزيدي إلى القاهرة، التي التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعددًا من قيادات الدولة المصرية، في مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تعد زيارته إلى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية.

إقامة الدولة الفلسطينية

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته أمام المندوبين الدائمين، أن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يعني استمرار الصراع في المنطقة، مشددًا على الحق الكامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الزيدي على ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرًا من تداعيات استمرار معاناة الفلسطينيين، وما يترتب عليها من استمرار حالة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك، أكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لآليات العمل العربي، وضرورة الارتقاء بها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الأزمات الراهنة.

كما أكد الزيدي دعم العراق لاستقرار السودان ولبنان واليمن، إلى جانب جميع الدول العربية، في إطار موقف بغداد الداعم لأمن الدول العربية واستقرارها، وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.