وُضع ملايين السائقين في حالة تأهب، بعد أن أعلنت شركتا تويوتا وهوندا عن عمليات استدعاء تؤثر على ما يقرب من 1.6 مليون مركبة في جميع أنحاء العالم، بسبب مخاوف من أن الوسائد الهوائية قد تنفجر وتتسبب في تطاير شظايا معدنية داخل المقصورة.

وتتخذ شركتا صناعة السيارات اليابانيتان إجراءات بشأن أجهزة نفخ يحتمل أن تكون خطيرة، تصنعها شركة تاكاتا، والتي تم ربطها بعشرات الوفيات ومئات الإصابات.

حجم الاستدعاء

وتستدعي شركة تويوتا ما يقرب من 790 ألف مركبة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 314029 مركبة في الولايات المتحدة، بينما تقوم شركة هوندا بسحب 810592 سيارة وسيارات دفع رباعي قديمة من الطرق الأمريكية.

الطرازات المتأثرة

ويشمل استدعاء تويوتا المركبات من موديلات 2002 إلى 2017، بما في ذلك الموديلات الشائعة مثل كورولا، وتندرا، وسيكويا، وفور رانر.

كما شمل الاستدعاء ثلاثة طرازات من لكزس: SC430 و IS250 و GX460.

ويشمل الاستدعاء المنفصل الذي قامت به شركة هوندا بعض طرازات أكورد وسيفيك وسي آر-في، بالإضافة إلى أكورا آي إل إكس وآر دي إكس.

خطر انفجار جهاز النفخ

ويتمحور الخوف المتعلق بالسلامة حول أجهزة نفخ الوسائد الهوائية الأمامية للراكب، والتي قد تنفجر أثناء الاصطدام، مما قد يؤدي إلى إرسال شظايا معدنية حادة كالشفرات باتجاه الركاب.

وتكمن المشكلة في المادة الكيميائية الدافعة الموجودة داخل مكونات تاكاتا، والتي يمكن أن تتدهور بعد التعرض المطول لدرجات حرارة عالية ورطوبة وتقلبات متكررة في درجات الحرارة.

وإذا انفتحت الوسادة الهوائية في حادث تصادم، فقد تتسبب المادة المتدهورة في انفجار جهاز النفخ بدلاً من أن يعمل كما هو مقصود.

وقد يؤدي الانفجار الناتج إلى إرسال شظايا معدنية خطيرة عبر الجزء الداخلي من السيارة، مما يعرض السائقين والركاب لخطر الإصابة الخطيرة أو الموت.

لا إصابات معلنة حتى الآن

ولم تُبلغ كل من تويوتا وهوندا عن أي إصابات أو حوادث أو تمزقات في أجهزة النفخ التي تشملها عمليات الاستدعاء الأخيرة هذه.

ومع ذلك، يقوم كلا المصنعين باستبدال المكونات المتضررة بعد أن حددت الاختبارات مخاطر التدهور المحتملة.

وبخلاف العديد من أجهزة نفخ تاكاتا التي تم استدعاؤها سابقاً، فإن تلك التي شملها الإجراء الأخير تحتوي على مادة ماصة للرطوبة.

وأعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الاختبارات المستقلة وعمليات المحاكاة الحاسوبية ساعدت في تحديد المشاكل المحتملة قبل حدوث أي أعطال تم الإبلاغ عنها.

الإصلاح مجاناً

وأعلنت شركة تويوتا أنها تستدعي المركبات من باب الحيطة والحذر، ومن المتوقع أن تصبح أجهزة النفخ البديلة متاحة بحلول أوائل عام 2027.

وبحسب نوع السيارة، ستقوم وكالات تويوتا ولكزس المعتمدة باستبدال منفاخ الوسادة الهوائية الأمامية للراكب أو مجموعة الوسادة الهوائية بأكملها مجاناً.

ويمكن للمالكين التحقق مما إذا كانت سيارتهم متأثرة عن طريق إدخال رقم تعريف السيارة المكون من 17 رقماً (VIN) في قاعدة بيانات الاستدعاء على الموقع http://NHTSA.gov/recalls.

استدعاء هوندا في المناطق الحارة

وتستهدف حملة الاستدعاء التي قامت بها شركة هوندا مناطق جغرافية محددة، وتشمل المركبات التي بيعت أو سُجلت في الأصل في 14 ولاية ومنطقة أمريكية معروفة بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وتقلبات كبيرة في درجات الحرارة.

وتشمل هذه الولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وهاواي وجورجيا وألاباما، إلى جانب العديد من الولايات والأراضي الأمريكية الأخرى.

أزمة مستمرة منذ عقد

ويُضاف هذا الإجراء الأخير إلى أزمة سلامة سيارات طويلة الأمد، أجبرت الشركات المصنعة بالفعل على استدعاء أكثر من 100 مليون مركبة مزودة بمنفاخات الوسائد الهوائية من شركة تاكاتا في جميع أنحاء العالم.

ومن بين هؤلاء، كان حوالي 67 مليون في الولايات المتحدة، مما يجعلها أكبر عملية استدعاء للسيارات في تاريخ البلاد.

وتم ربط أجهزة نفخ تاكاتا المعيبة بما لا يقل عن 28 حالة وفاة وأكثر من 400 إصابة في الولايات المتحدة منذ عام 2009.

وشملت حوادث الوفاة ما لا يقل عن 20 حالة وفاة بسيارات هوندا، وجميعها الوفيات المرتبطة بأجهزة النفخ التي لم تحتوي على عامل تجفيف ماص للرطوبة.

وتورطت أكثر من عشرين شركة تصنيع سيارات كبرى في حملة الاستدعاء الواسعة النطاق على مدى العقد الماضي.

وقد حثت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة مراراً سائقي السيارات على فحص سياراتهم بحثاً عن عمليات استدعاء الوسائد الهوائية المعلقة وترتيب الإصلاحات المجانية في أسرع وقت ممكن، مع إصدار تحذيرات عاجلة بشكل خاص "لا تقود" لبعض المركبات عالية الخطورة.

