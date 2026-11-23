أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أن بلاده تتمسك بسياسة التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة في علاقاتها الخارجية، مشددًا على التزام الحكومة العراقية ببسط سلطة الدولة وإنفاذ القانون، وعدم السماح بوجود سلاح خارج المؤسسات العسكرية الرسمية.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الاجتماع المراسمي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد حاليًا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بحضور السفير نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقال الزيدي، إن الحكومة العراقية وضعت مجموعة من القواعد التي تمثل خريطة طريق لعملها في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم، وفي مقدمتها تعزيز سيادة الدولة وتطوير قدرات القوات الأمنية، مؤكدًا أن الأمن يمثل مرتكزًا أساسيًا للدولة وسلامتها.

وأضاف أن الحكومة بدأت تنفيذ عملية إصلاح شاملة للهياكل الإدارية والمالية والحكومية، ومعالجة مواطن الضعف التي أتاحت انتشار الفساد، موضحًا أن مواجهة الفساد بدأت بعزم وإرادة، استنادًا إلى تطلعات الشعب العراقي لاستعادة الأموال المسروقة، بالتوازي مع تنفيذ معالجات اقتصادية تستهدف زيادة فرص العمل وتشجيع الاستثمار.

وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي العربي، شدد رئيس الوزراء العراقي على أن بلاده تنظر إلى نفسها باعتبارها شريكًا اقتصاديًا، وتمتلك رؤية شاملة لدعم التكامل العربي على مستوى القطاعين العام والخاص، داعيًا إلى العمل الجاد لتحقيق التكامل في مختلف المجالات، بما ينعكس على رفاهية الشعوب العربية ويعزز قدرة دول المنطقة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

رؤية شاملة لدعم التكامل العربي

وأشار الزيدي إلى ما تمتلكه الدول العربية من ثروات طبيعية ومواقع جغرافية متميزة وقدرات بشرية، مؤكدًا أن هذه المقومات تمثل حوافز لتعزيز التكامل وبناء منظومة عربية أكثر قوة وتأثيرًا على الساحة الدولية.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الزيدي أن العراق لم يتخل عن سياسة التوازن ومراعاة المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى توجه بلاده نحو بناء شراكات منتجة وفاعلة تقوم على المصالح المشتركة، وتسعى إلى جعل علاقاتها الخارجية مجالًا للتعاون وخلق الفرص بعيدًا عن منطق الصراعات، بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم الاستقرار الإقليمي.

وأوضح أن هذه التوجهات تنطلق من البرنامج الحكومي الذي تبنته حكومته منذ توليها المسؤولية، وتستهدف تعزيز مؤسسات الدولة وتطوير الاقتصاد وتوسيع مجالات التعاون مع الشركاء العرب والدوليين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمته، أن استمرار مأساة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يعني استمرار الصراع في المنطقة، مشددًا على الحق الكامل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الزيدي على ضرورة ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، محذرًا من تداعيات استمرار معاناة الفلسطينيين، وما يترتب عليها من استمرار حالة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بمنظومة العمل العربي المشترك، أكد رئيس الوزراء العراقي دعم بلاده لآليات العمل العربي، وضرورة الارتقاء بها وتطويرها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية، وتكثيف الجهود المشتركة للتعامل مع الأزمات الراهنة.

كما أكد الزيدي دعم العراق لاستقرار السودان ولبنان واليمن، إلى جانب جميع الدول العربية، في إطار موقف بغداد الداعم لأمن الدول العربية واستقرارها، وحرصها على تعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.