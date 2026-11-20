شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في جلسة حوارية مستقلة خلال أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية، استعرض خلالها رؤيته بشأن التحولات الإقليمية ودور الجامعة في تعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الراهنة.

وأكد فهمي ضرورة اضطلاع الدول العربية بمسؤولية أكبر في صياغة مستقبل المنطقة والترتيبات التي تمس أمنها ومصالح شعوبها، وتعزيز قدرتها على المبادرة والتأثير، بدلًا من الاقتصار على الاستجابة للأزمات المتلاحقة.

حماية المصالح العربية المشتركة

وأشار إلى أن امتلاك العالم العربي موارد وقدرات وعلاقات دولية واسعة يستلزم توظيفها بصورة أكثر تكاملًا لحماية المصالح المشتركة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الدول العربية.

وعرض الأمين العام في هذا السياق «الأجندة العربية المتجددة» التي طرحها، بمحاورها المترابطة: التصدي والتطوير والتنمية، موضحًا أن مواجهة المخاطر وحماية السيادة العربية ترتبطان بتطوير القدرات والمؤسسات وأدوات العمل المشترك.

وشدد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لقضايا الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا والأمن المائي والغذائي والطاقة، باعتبارها ملفات أساسية في بناء قدرة الدول العربية على التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية.

وأكد فهمي أن تطوير جامعة الدول العربية يستهدف تعزيز قدرتها على استشراف التطورات، وتقديم البدائل، وبناء التوافق بين الدول الأعضاء، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات وتحويل المواقف المشتركة إلى نتائج ملموسة.

كما شدد على أهمية تعزيز التنسيق العربي وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار والشركاء الدوليين، على أساس احترام السيادة وعدم التدخل والمصالح المتبادلة.