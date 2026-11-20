شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، متحدثًا رئيسيًا في جلسة «رؤى جديدة وحلول ملموسة لدبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، وذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية عشرة لمنتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية.

وعقدت الجلسة بمشاركة أفراح الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، وشو دونغ يو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن تحدياته تتجاوز حجم الإنتاج لتشمل آثار النزاعات والنزوح وندرة المياه واضطراب سلاسل الإمداد وضعف القدرة الشرائية.

وصول المساعدات الإنسانية

وشدد فهمي على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، ولا سيما إلى قطاع غزة، مع توفير التمويل اللازم لاستمرار عمليات الإغاثة والتعافي المبكر.

ودعا إلى الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى استباقها، من خلال تفعيل الأطر العربية القائمة وربط الإنذار المبكر بإجراءات عملية في مجالات التمويل والإمداد ودعم الإنتاج.

وأوضح أن المساعدات الغذائية تنقذ الأرواح، إلا أن استدامة الأمن الغذائي تتطلب حماية الأراضي الزراعية وشبكات الري والأسواق وطرق النقل، واستعادة الإنتاج المحلي وسبل العيش في المجتمعات المتضررة من النزاعات.

وأكد أهمية تعزيز التعاون العربي–المتوسطي في رصد مخاطر اضطراب إمدادات الغذاء والأسمدة والشحن، وتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات، بما يسهم في تنويع مصادر الإمداد وتيسير حركة السلع الأساسية، وتحويل الإنذار بالمخاطر إلى تحرك فعلي قبل تفاقمها.