يشارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أعمال النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات المتوسط (MED Dialogues)، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وصناع القرار والشخصيات السياسية والدبلوماسية، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

دبلوماسية الأمن الغذائي

ومن المقرر أن يشارك الأمين العام متحدثاً رئيسياً في جلسة حوارية بعنوان «دبلوماسية الأمن الغذائي في مناطق الأزمات»، إلى جانب تخصيص جلسة حوارية خاصة للأمين العام، يستعرض خلالها رؤيته للتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، والتحديات التي تواجه المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف في مواجهتها.

ويعقد الأمين العام عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش المنتدى، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن إجراء مقابلات إعلامية تتناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية ودور جامعة الدول العربية في التعامل معها.